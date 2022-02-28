Лоукостер «Победа» отменил все рейсы из России в Европу

Как сообщили в пресс-службе лоукостера, возврат средств за отмененные в Европу рейсы пассажирам уже оформляется. Деньги им вернутся автоматически.

Напомним, с сегодняшнего дня, 28 февраля, Европейский союз запретил воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией стран-членов ЕС. Оставшихся в Европе россиян вывезут через Турцию, Египет и Ближний Восток — рассказываем, что нужно сделать, чтобы попасть в списки.

По состоянию на 23:00 27 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыли: