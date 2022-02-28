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Лоукостер «Победа» отменил все рейсы из России в Европу

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Лоукостер «Победа» отменил все рейсы в Европу. Пассажирам будет оформлен полный возврат средств за билеты.

Shutterstock.com

Как сообщили в пресс-службе лоукостера, возврат средств за отмененные в Европу рейсы пассажирам уже оформляется. Деньги им вернутся автоматически.

Напомним, с сегодняшнего дня, 28 февраля, Европейский союз запретил воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией стран-членов ЕС. Оставшихся в Европе россиян вывезут через Турцию, Египет и Ближний Восток — рассказываем, что нужно сделать, чтобы попасть в списки.

По состоянию на 23:00 27 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыли:

  • Финляндия,
  • Норвегия,
  • Швеция,
  • Исландия,
  • Ирландия,
  • Эстония,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Польша,
  • Чехия,
  • Австрия,
  • Словения,
  • Германия,
  • Дания,
  • Нидерланды,
  • Бельгия,
  • Франция,
  • Испания,
  • Италия,
  • Румыния,
  • Болгария,
  • Македония,
  • Албания,
  • Украина.

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