Россия ограничивает въезд для иностранных граждан из ряда государств из-за нового штамма COVID-19

С 28 ноября ограничивается въезд иностранцев из ЮАР, Гонконга, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании. Прямое авиасообщение с Танзанией, закрытое с лета, приостановили на дополнительное время — до 1 февраля 2022 года.

Россиян, прибывающих из перечисленных стран, а также Великобритании, Израиля и КНР, будут тестировать на наличие COVID-19.

Накануне Роспотребнадзор заявлял, что в России пока не зафиксировали ни одного случая нового штамма COVID-19, в котором содержится 32 мутации. А также в ведомстве предполагают, что новая мутировавшая версия может быть более заразна и снижает эффективность антител.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное совещание по поводу обнаружения нового штамма коронавируса. Предположительно, он может обладать повышенной способностью к мутации. А еще в Бельгии зафиксировали два предполагаемых случая заражения новой вариацией COVID-19.