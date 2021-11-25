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Роспотребнадзор: в России пока не обнаружили случаи «более опасного» штамма COVID-19

В России пока не зафиксировали ни одного случая нового штамма COVID-19, в котором содержится 32 мутации. Об этом рассказал специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, пишет РИА Новости.

Shutterstock.com

«Если он будет более заразным или устойчивым и будет размножаться, то вероятность появления его в России есть, но пока мы не обнаружили его в стране, хотя исследований геномов проводится достаточно много», — говорит Хафизова.

В Роспотребнадзоре заявили, что штамм B.1.1.529 нашли в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Пока нашли 10 образцов, но на самом деле их может быть гораздо большое.

Новый штамм коронавируса с 32 мутациями обнаружили ученые из Британии. Вирусолог из Имперского колледжа Лондона Том Пикок предположил, что новая разновидность вируса может быть опаснее всех остальных, в том числе и «дельта»-штамм.

Напомним, первым заболевшим COVID-19 в 2019 году стала женщина, которая продавала морепродукты на китайском рынке в Ухане. К таким выводам пришел биолог Майкл Воробей из Университета Аризоны, который специализируется на изучении генетической эволюции вирусов. Его исследование опубликовал научный журнал Science.

А еще ношение медицинских масок снижает распространение коронавируса на 53%. К такому выводу пришли ученые Университета Монаша в Австралии и Эдинбургского университета, проанализировав более 30 научных работ, посвященных эффективности мер по борьбе с COVID-19.

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