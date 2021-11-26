В Европе выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса

Если факты заражения подтвердятся, то они будут считаться первыми случаями завоза нового штамма B.1.1.529 в Европу. Помимо Африки, уже находили заболевших в Гонконге и Израиле. ВОЗ рассказала, что на исследование новой вариации уйдет несколько недель.

Пока у ученых мало информации о новом штамме коронавируса. Они говорят, что в этой разновидности вируса много мутаций, но все еще остается неясным, насколько этот вариант заразнее или более смертельный, чем предыдущие штаммы.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное совещание по поводу обнаружения нового штамма коронавируса. Предположительно, он может обладать повышенной способностью к мутации. Эксперты организации обсудят, определить новый штамм как вариант, вызывающий обеспокоенность, или вариант, вызывающий интерес.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 468 тысяч, в Москве — 1 миллион 930 тысяч, в Петербурге — 777 тысяч, в мире — 259 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».