Власти не исключают введения QR-кодов для поездок на транспорте. Вот что об этом думают в РЖД и «Аэрофлоте»

Ряд регионов России уже ввели QR-коды для полетов на самолетах — так, они нужно для посадки на рейсы внутри Хабаровского края и на Камчатке. При этом с Кремле введение QR-кодов на авиа и железнодорожном транспорте не обсуждалось. «В администрации [президента] не ведется никаких обсуждений, вся эта поливариантность [возможных мер] находится исключительно в прерогативе правительственного штаба, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Авиакомпания «Аэрофлот» готова обеспечить проверку QR-кодов при регистрации и посадке в самолет, если такое требование будет введено. «Проверка разрешающих перелет документов, включая визовые, санитарные, справки о прививках проводится при регистрации и посадке в самолет — таковы процедуры, принятые во всем мире. Соответственно, в случае, если такое решение будет принято, мы обеспечим в полной мере проверку QR-кодов при регистрации и посадке», — заявил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов.

Проверять QR-коды могут на стойке регистрации. Однако в случае, если проверка потребуется при покупке билетов, реализовать ее будет трудно. «Для обеспечения проверки QR-кодов на этапе продажи потребуется дополнительная техническая доработка. На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке, если такие ограничения вводятся — это нормально», — добавил Полубояринов.

Технологически готовы выполнить поручения государства по введению QR-кодов для поездок и в РЖД. «Вопрос, безусловно, находится в плоскости государственного регулирования, тех решений, которые могут быть выработаны на уровне правительства. Мы, безусловно, готовы выполнить все те поручения, которые могут поступить. Мы технологически [готовы], повторюсь, нас пандемия очень многому научила, мы очень много сделали, поэтому — какое решение будет принято со стороны государства, мы его, безусловно, выполним», — отметил замглавы РЖД Евгений Чаркин.