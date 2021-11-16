В России начнут внедрять QR-коды на транспорте к февралю 2022 года

«Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелета уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года. Это забота о здоровье наших пассажиров», — заявил Богданов.

В Минтрансе также заявили, что требования о QR-кодах будут распространяться и на иностранных перевозчиков. В ведомстве отметили, что в правительстве рассматривается вопрос субсидий для авиационной отрасли. Всего из-за ведения обязательных QR-кодов авиаперевозчикам хотят выделить 8 млрд рублей, сообщили «Ведомости».

Напомним, российские авиаперевозчики могут терять до 15 миллиардов рублей ежемесячно из-за введения QR-кодов о вакцинации на транспорте. Также отрасль ждет падения пассажиропотока и вызванный этим рост тарифов на 15-20%.

Также сейчас в России готовят законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Решения о введении системы и деталях их использования будут принимать в каждом регионе самостоятельно. Подобная мера рассматривается как экстренная на фоне ухудшения ситуации с COVID-19. Авиакомпания «Аэрофлот» готова обеспечить проверку QR-кодов при регистрации и посадке в самолет, если такое требование будет введено. Технологически готовы выполнить поручения государства и в РЖД.