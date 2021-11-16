Как пишет «Коммерсантъ», прогноз о потере до 15 миллиардов рублей ежемесячно — или 90 миллиардов за полгода — дает одна из российских авиакомпаний, входящая в топ-5. Еще в 20 миллиардов рублей может обойтись возврат билетов непривитым клиентам — если те, уже оплатив перелет, при посадке не смогут предъявить QR-код о вакцинации или медотвод от нее.

Также отрасль ждет падения пассажиропотока и вызванный этим рост тарифов на 15-20%. В одной из крупных российских авиакомпаний уже сейчас готовятся к снижению числа пассажиров как минимум на 40% и повышени цен на билеты в пределах 10-15%.

Источник в другой авиакомпании говорит, что там оценивают ежемесячные потери отрасли в 7-10 миллиардов рублей. «На период с декабря по июнь 2022 года уже продано около 7% кресел, мы столкнемся с фактической отменой невозвратных тарифов, что очень по нам ударит», — отмечает он.

«Я думаю, что потери будут. Но оценить точно вряд ли возможно, так как ни у кого в отрасли нет точных данных по численности непривитых пассажиров на внутренних рейсах», — говорит совета директоров авиаперевозчика Павел Удод. «Мы не поддерживаем проверку QR-кодов при покупке авиабилетов», — добавляют представители S7, которые также подтверждают прежний прогноз перевозчика о снижении пассажиропотока на внутренних рейсах на 50%.

Напомним, сейчас в России готовят законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Решения о введении системы и деталях их использования будут принимать в каждом регионе самостоятельно. Подобная мера рассматривается как экстренная на фоне ухудшения ситуации с COVID-19. Авиакомпания «Аэрофлот» готова обеспечить проверку QR-кодов при регистрации и посадке в самолет, если такое требование будет введено. Технологически готовы выполнить поручения государства и в РЖД.