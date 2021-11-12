Сколько россиян готовы вакцинироваться ради поездок на поезде и перелетов? Выяснили аналитики

Почти треть россиян (27%) считают, что вводить систему QR-кодов в поездах и самолетах все-таки необходимо. Тех, кто положительно относится к возможному введению QR-кодов на транспорте, в 5 раз больше среди вакцинированных от коронавируса, чем среди отказавшихся от прививки — 45% против 9%. Чаще других подобные меры одобряют россияне моложе 34 лет — 30%. Убежденных противников жестких ограничений в самолетах и поездах больше всего среди тех, кто не делал прививку от COVID-19 — 73%.

По данным SuperJob, Вакцинироваться ради поездок на поездах готовы 8% непривитых россиян, ради перелетов — 9%: сделать укол они согласны только в том случае, если это станет единственной возможностью пользоваться этими видами транспорта. 12% опрошенных сообщили, что и без того планируют привиться, 2 из 3 — что в любом случае не будут вакцинироваться.

QR-коды как подтверждение вакцинации от коронавируса заработали в большинстве регионов России — они нужны для посещения общепита, объектов культуры и госучреждений. Возможность распространения системы QR-кодов на транспорт уже обсуждают профильные министерства. Ее могут реализовать в два этапа — и на последнем подтверждение вакцинации может потребоваться даже при покупке билетов. В настоящее время оперштаб по борьбе с коронавирусом в России прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе. В целом полная отмена данного подтверждения вакцинации возможна только после окончания пандемии.