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Как долго останутся с нами QR-коды и введут ли обязательную вакцинацию? Рассказали в Кремле

В Кремле ответили на вопросы по поводу сохранения QR-кодов после завершения пандемии и обязательной вакцинации граждан. Рассказываем, что они отвечают по этому поводу.

Shutterstock.com

Вопрос о сохранении QR-кодов после окончания пандемии не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это связано с тем, что никто не может сказать, сколько она продлится, пишет РИА Новости.

«Послушайте, нет, нет рассматривается, потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится», — сказал Песков отвечая на вопрос о QR-кодах.

Также он заявил, что на федеральном уровне пока не принималось решений об обязательной вакцинации от коронавируса в России, заявил пресс-секретарь президента, сообщает «Коммерсант».

Напомним, в Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также для некоторых других категорий граждан.

А еще российским вузам разрешили вводить QR-коды для вакцинированных студентов, чтобы те смоги очно посещать занятия. Об этом заявили в Министерстве науки и высшего образования.

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