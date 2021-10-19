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Лоукостер «Победа» планирует запустить рейсы на курорты Египта в конце октября

Лоукостер «Победа», который входит в группу «Аэрофлот», планирует запустить рейсы в курортные города Египта в конце октября. Об этом сообщает гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков, пишет «Интерфакс».

Фото: pexels

«Мы запросили допуски в Египет. Но у нас до конца летнего расписания все сверстано, самолеты все уже расставлены. Мы готовы начать возить наших клиентов в Египет с конца октября», — сказал Калмыков. Ранее самолеты авиакомпании «Победа» никогда не выполняли рейсов в Египет.

Напомним, Россия с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом с 2015 года. С 27 августа число рейсов в два египетских города увеличили до 15 в неделю. Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям необходимые допуски. Полетные документы получили «Аэрофлот», «Победа» и S7 для перелетов из Москвы, из регионов — «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и AZUR air.

Ранее сообщалось, что Россия с 21 сентября возобновила авиационное сообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Также возобновились полеты в Египет и Турцию из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы, уточнили в кабмине.

А еще с 9 ноября 2021 года Россия возобновляет регулярное авиасообщение на взаимной основе с девятью странами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд.

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