Решение о возобновлении с 27 августа международных полетов в Доминикану, Южную Корею и Чехию принимали на заседании оперштаба. Такое действие позволило сделать благоприятная эпидобстановка в отдельных странах.

Также на заседании обсуждали увеличение в три раза число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-юг-Шейх — с пяти до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте, пишет ТАСС. Подобное предложение высказали и в отношении рейсов между Россией и Венгрией, Кипром, Киргизией и Таджикистаном. Их тоже увеличат с 27 августа, проинформировали в штабе.

Количество рейсов по маршруту Москва — Будапешт возрастет с четырех до семи в неделю, также по рейсу в неделю можно будет совершать из ряда других городов. Число рейсов из Москвы в кипрские Ларнаку и Пафос также будет увеличено до 7, а их других российских городов —до четых в неделю.

По семь рейсов в неделю можно будет совершать из Москвы в Бишкек и Душанбе. Кроме того, по рейсу в неделю разрешат из ряда российских городов в столицу Киргизии, а также из российских аэропортов в Душанбе, Худжанд и Куляб.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Он подчеркнул, что правительство руководствуется эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности.