Россия в ноябре возобновит авиасообщение с девятью странами

Самолеты на Багамы по маршруту Москва — Нассау будут летать с частотой два рейса в неделю. В Иран по маршрутам Москва — Тегеран с частотой три рейса в неделю, еще один самолет будет летать из Сочи в Тегеран.

Авиасообщение с Нидерландами возобновляется по маршрутам Москва — Амстердам с частотой семь рейсов в неделю, Москва — Эйндховен с частотой два рейса в неделю. Из Петербурга, Жуковского, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи в Амстердам будет совершаться по два рейса в неделю на каждом маршруте. Также из Петербурга в Берген и Осло будет летать по два рейса в неделю на каждом маршруте. С 9 ноября в Оман по маршруту Москва — Маскат пустят два рейса в неделю.

В Словению по направлению Москва — Любляна будет летать три рейса в неделю. В Тунис по маршруту Москва — Монастир отправят семь рейсов в неделю, из Петербурга в Монастир по два рейса в неделю. Также в Тунис откроется авиасообщение из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Монастир с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, сообщили в оперштабе.

Также Швеция открывается по маршрутам из Петербурга в Стокгольм и Гетерборг с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

Авиасообщение с Таиландом возобновляется с учетом требований страны, только для граждан России, привитым против коронавируса, из Москвы в Банкок и Пхукет. По этим маршрутам пустят по два рейса в неделю. Там уточнили, что из аэропортов страны, откуда возобновлены международные полеты, самолеты в Бангкок и Пхукет будут летать с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

Кроме того, Россия с 9 ноября увеличит число регулярных авиарейсов в 12 стран: в Германию, Испанию, Италию, Францию, Албанию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Северную Македонию и Венесуэлу, на Мальту и Мальдивы.

Помимо этого, снимут ограничения для регулярных и чартерных рейсов в курортные города Египта в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.