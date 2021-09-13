Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

Кроме того, с 21 сентября будут возобновлены полеты в Египет и Турцию из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы, уточнили в кабмине.

Напомним, власти Черногории ужесточили правила въезда для иностранных туристов. Приоритет отдали «иммунизации, а не введению повсеместного комендантского часа» — теперь для пересечения границы нужно пройти полный цикл вакцинации от коронавируса.

Также российская авиакомпания «Аэрофлот» начнет полеты в Доминикану с 1 октября. Рейсы будут выполняться три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям на маршруте Москва — Пунта-Кана. В самолете могут поместиться всего 316 человек, из них 264 — в экономклассе.

Помимо этого, власти Турции не признали однокомпонентные вакцины от коронавируса, в том числе российский препарат «Спутник лайт». Таким образом привитых им путешественников не пустят в страну.