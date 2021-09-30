Между Петербургом и Хельсинки появится восточная железнодорожная ветка

В планах соединить столичный аэропорт Вантаа с городами Порвоо и Коувола. Также планируется, что железнодорожные пути пройдут через российско-финскую границу в Петербург. Предполагается, что новую железную дорогу сделают скоростной и двухпутной. Это сократит время в пути и будет занимать менее трех часов.

Проект Восточной железной дороги обсуждается в Финляндии с 2018 года. Новая компания будет разрабатывать и спонсировать проект, а также займется и подготовкой к строительству. На планирование проекта потратят 79 млн евро, а возведение путей оценивают в 1,7 млрд евро.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной специализированной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург». Время в пути по ней составит 2,5 часа — на полтора часа быстрее, чем на «Сапсане».

Также рядом с Ленинградским вокзалом построят еще один вокзал для поездов высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.