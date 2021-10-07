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Путешествия

Индия открывает границы для туристов с середины октября

Индия начнет выдавать туристические визы с 15 октября для прибывших в страну на чартерных рейсах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Фото: Shutterstock.com

 

Также отмечается, что туристы, прибывающие в Индию на других самолетах, смогут пересечь границу только с 15 ноября. При этом путешественники, перевозчики и все другие заинтересованные стороны должны соблюдать все протоколы и нормы, принятые в Индии для борьбы с COVID-19.

Напомним, Бали открывается для иностранных туристов. Путешественники вновь смогут прилететь на остров, однако по прибытии обязаны будут соблюдать восьмидневный карантин.

Также привитым от коронавируса «Спутником V» туристам больше не нужно проходить обязательный карантин по прибытии на Маврикий. Теперь они могут перемещаться по острову без ограничений.

Помимо этого, Министерство здравоохранения Шри-Ланки отменяет обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих в стану туристов. Обойтись без ПЦР-теста смогут те, кто прошел полный курс вакцинации или уже имеет справку об отрицательном результате теста.

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