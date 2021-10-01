18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
Путешествия

Маврикий отменил обязательный карантин для привитых «Спутником V» туристов

Привитым от коронавируса «Спутником V» туристам больше не нужно проходить обязательный карантин по прибытии на Маврикий. Теперь они могут перемещаться по острову без ограничений.

Фото: Shutterstock.com

 

«Власти Маврикия с 1 октября сняли ограничения на передвижение туристов, привитых утвержденной на острове одной из восьми вакцин от коронавируса, среди которых и "Спутник V"», — сообщил представитель посольства России на Маврикии. Он также напомнил, что ранее туристам приходилось проводить двухнедельный карантин на территории отелей.

В посольстве выражают надежду на начало выполнения прямых авиарейсов между Маврикием и городами России. Ожидается, что это может произойти в ближайшее время.

Маврикий полностью закрыли для иностранных туристов в марте 2020 года, границы были вновь открыты 15 июля 2021-го. Тогда прибывающие на остров должны были проходить обязательный двухнедельный карантин. «Спутник V» широко применяется на Маврикии. Первая партия прибыла на архипелаг 30 июня, с 12 июля вакцина используется в кампании общенациональной вакцинации наряду с другими препаратами.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: