Маврикий отменил обязательный карантин для привитых «Спутником V» туристов

«Власти Маврикия с 1 октября сняли ограничения на передвижение туристов, привитых утвержденной на острове одной из восьми вакцин от коронавируса, среди которых и "Спутник V"», — сообщил представитель посольства России на Маврикии. Он также напомнил, что ранее туристам приходилось проводить двухнедельный карантин на территории отелей.

В посольстве выражают надежду на начало выполнения прямых авиарейсов между Маврикием и городами России. Ожидается, что это может произойти в ближайшее время.

Маврикий полностью закрыли для иностранных туристов в марте 2020 года, границы были вновь открыты 15 июля 2021-го. Тогда прибывающие на остров должны были проходить обязательный двухнедельный карантин. «Спутник V» широко применяется на Маврикии. Первая партия прибыла на архипелаг 30 июня, с 12 июля вакцина используется в кампании общенациональной вакцинации наряду с другими препаратами.