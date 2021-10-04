Бали открывается для иностранных туристов. Но есть условие

Международные рейсы вновь начнет аэропорт Денпасар на Бали. Как пишет «Интерфакс. Туризм», туристы смогут посетить остров уже с 14 октября — ослабление ограничений по коронавирусу в стране будет проходить поэтапно, поэтому на первых порах путешественникам по прибытии придется соблюдать восьмидневный карантин за свой счет.

Решение о том, гражданам каких стран будет разрешен въезд на Бали, власти примут в ближайшее время. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан отмечал, что это должны быть страны с низким уровнем заболеваемости коронавирусом и стабильной эпидемиологической обстановкой. Также требования к тестированию в этих странах должны быть такие же или аналогичные тем, которые действуют в Индонезии.

В первую очередь ожидается, что въезд будет разрешен туристам из Южной Кореи, Японии, Сингапура и Новой Зеландии. Также отмечается, что Индонезией одобрено использование вакцин производства компаний Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, а также российской «Спутник V».

Напомним, власти Индонезии планировали открыть остров Бали для туристов еще летом, однако из-за ситуации с коронавирусом решение пришлось отложить. Ранее предполагалось, что Бали откроется для иностранцев не раньше декабря — и туристы, привитые «Спутником V», смогут посетить Индонезию без каких-либо проблем.