Шри-Ланка отменяет обязательное тестирование на коронавирус для иностранных туристов

Как сообщает портал СolomboРage, полностью вакцинированные туристы, у которых есть справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сданного не ранее чем за 72 часа до вылета, с 1 октября не будут проходить дополнительное тестирование по прибытии в международном аэропорту Бандаранаик и «Маттала Раджапакса». При желании иностранцы смогут провериться на коронавирус в отеле, в котором они будут проживать.

Для непривитых туристов требование о прохождении повторного ПЦР-теста по прибытии сохраняется. Затем им придется соблюдать двухнедельный карантин в отеле-обсерваторе или государственном карантинном центре. В случае, если тест, проведенный на 12 день, покажет отрицательный результат, карантин будет отменен.

Напомним, Шри-Ланка открыла границы для всех иностранных туристов в январе 2021 года. На сегодняшний день для въезда необходим сертификат на английском языке о прохождении полного курса вакцинации любым препаратом от коронавируса, в том числе российским. С момента получения второй прививки должно пройти не менее двух недель. Также потребуется получить онлайн-визу и приобрести страховку с покрытием от COVID-19 стоимостью 12 долларов.