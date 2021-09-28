Из Петербурга в Германию: авиакомпании NordWind и «Икар» запустили новые рейсы

Также авиакомпания «Икар» запускает рейсы по маршруту Петербург — Нюрнберг. Об этом заявили в пресс-службе Росавиации. Запланировано также семь вылетов в неделю. Точно расписание новых авиарейсов пока не объявлено. Его обещают опубликовать в ближайшее время.

Напомним, финский авиаперевозчик Finnair увеличит число еженедельных рейсов из Хельсинки в Петербург. Их количество вырастет до 16, рассказали в пресс-службе компании.

Помимо этого авиакомпания «Россия», принадлежащая группе «Аэрофлот», с 15 октября открывает прямое сообщение между Петербургом и Дубаем. А компания Utair разрешила перевозить собак и кошек на пассажирских креслах. Теперь животные могут летать вместе с хозяином — на соседнем от него кресле.