Авиакомпания Utair разрешила животным летать на соседнем кресле с хозяином

Для безопасности питомцу на борту потребуется жесткий контейнер размером до 55×40×40 сантиметров с надежным запирающим устройством. Вес животного вместе с переноской не должен превышать 20 килограмм. Чтобы ему было легче перенести полет, габариты клетки должны позволять ему встать в полный рост, повернуться вокруг себя. Переноска закрепляется ремнями безопасности на все время полета.

Чтобы забронировать место в самолете для своего питомца, хозяину нужно оформить два билета — на себя и на животное. Оформить авиабилет для домашнего животного можно и в кассах авиакомпании в аэропорту — не позднее чем за 48 часов до вылета. В ближайшее время такая возможность появится на сайте и в мобильном приложении.

«Мы с большим уважением и заботой относимся к нашим четвероногим пассажирам и рады, что путешественники с животными отдают предпочтение Utair. Понимаем, что хозяева не хотят оставлять любимцев в незнакомой для них обстановке и подвергать стрессу, поэтому расширяем нормы провоза животных на борту и делаем полет удобнее — в соответствии с правилами авиационной безопасности. В прошлом году мы увеличили максимальное количество животных в салоне до 10, а теперь начинаем перевозить их на пассажирских сиденьях», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Напомним, ранее авиакомпания S7 увеличила число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных. Теперь одновременно лететь могут до пяти питомцев — кошек, собак или птиц. Перелет питомца на соседнем кресле нужно запланировать заранее и сразу оформить авиабилет на два места — на себя и на животное. Разрешение на такие полеты авиакомпания ввела в конце 2020 года.