Авиакомпания «Россия» запускает дополнительные рейсы из Петербурга в Дубай

Летать самолеты будут дважды в неделю: по средам и субботам. Уже 29 сентября отправится первый рейс на маршруте. До 20 октября два раза в неделю будут курсировать самолеты между Петербургом и Дубаем. После частоту выполняемых рейсов увеличат до трех в неделю. На маршруте будут курсировать воздушные суда Boeing 737-800, рассказали в пресс-службе аэропорта «Пулково».

Авиакомпания Emirates Airlines возобновляет регулярные прямые рейсы из Петербурга в Думай. Перелеты будут осуществляться на самолетах Boeing 777-300ER в трехклассной конфигурации.