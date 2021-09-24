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Авиакомпания «Россия» запускает дополнительные рейсы из Петербурга в Дубай

Авиакомпания «Россия», принадлежащая группе «Аэрофлот», с 15 октября открывает прямое сообщение между Петербургом и Дубаем, пишет «Коммерсантъ».

Фото: Shutterstock.com

 

Летать самолеты будут дважды в неделю: по средам и субботам. Уже 29 сентября отправится первый рейс на маршруте. До 20 октября два раза в неделю будут курсировать самолеты между Петербургом и Дубаем. После частоту выполняемых рейсов увеличат до трех в неделю. На маршруте будут курсировать воздушные суда Boeing 737-800, рассказали в пресс-службе аэропорта «Пулково».

Авиакомпания Emirates Airlines возобновляет регулярные прямые рейсы из Петербурга в Думай. Перелеты будут осуществляться на самолетах Boeing 777-300ER в трехклассной конфигурации.

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