Привитые любой мировой вакциной от COVID-19 смогут посещать Эстонию

Привитые в других странах должны предоставить паспорт вакцинации или официально подтвержденную распечатку из базы данных. В республике примут документ и на русском языке. Также Эстония рассмотрит сертификаты на английском и эстонском.

В Эстонии полностью привито уже 43,35%. В стране применяют препараты от Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

Напомним, российским туристам разрешили въезд в Испанию. Для этого нужно быть вакцинированным от коронавируса — препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств.

Турция начала принимать россиян с сертификатами о вакцинации только «Спутником V», привитым другими российскими вакцинами, «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком», необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус или анализ на антитела. До этого Турция перестала принимать граждан, которые привились «Спутником лайт».