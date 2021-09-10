Власти Турции запретили въезд в страну туристам, которые привились вакциной «Спутник лайт»

Вместо сертификата о вакцинации «Спутником лайт» при въезде можно предъявить справку о перенесенном за последние шесть месяцев COVID-19, отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов, или экспресс-тест на антиген, сделанный в течение 48 часов.

К туристам, привитым двухкомпонентной вакциной «Спутник V» по меньшей мере две недели назад, претензий у пограничных служб Турции не возникнет.

Напомним, Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии готовится к большому наплыву заявлений на визы от россиян, когда границы между странами будут полностью открыты. Прогнозируется, что количество заявок будет исчисляться в сотнях тысяч, рассказала руководитель отдела разрешений на въезд МИДа Сандры Хадзидакис.

Также в тему путешествий, авиакомпания Emirates Airlines возобновляет регулярные прямые рейсы из Петербурга в Думай. Перелеты будут осуществляться на самолетах Boeing 777-300ER в трехклассной конфигурации.