Турция отказалась принимать вакцинированных «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» россиян

По данным крупных туроператорских компаний, на которые ссылается Ассоциация туроператоров России, Турция с 14 сентября принимает без тестов только туристов с сертификатами о вакцинации «Спутником V» и переболевших. При этом вторая доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия. Туристы с другими российскими вакцинами, которые летят на отдых 14 сентября и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию, или результат теста на антиген, сделанного не ранее, чем за 48 часов. Сертификат вакцинации должен быть на английском языке с указанием данных загранпаспорта и QR-кодом.

Как уточняют в ассоциации, туроператоры получили информацию о новых требованиях от авиакомпаний. Там пояснили, что основываются на данных от авиаперевозчика. Въехать с сертификатом о вакцинации турист может также, если он привит одной из вакцин, признанных ВОЗ.

С 3 сентября Турция также прекратила прием сертификатов о вакцинации «Спутником Лайт» — однокомпонентной вакциной на основе «Спутника V». В то же время, как подчеркивают в Ассоциации туроператоров России, на сайте посольства Турции в РФ нет официальной информации о новых требованиях. «Ситуация с признанием или непризнанием определенных российских вакцин требует официального прояснения позиции турецкой стороны: состояние неопределенности не дает многим туристам возможности решить вопрос о поездке в Турцию. Ассоциация туроператоров направила официальный запрос в посольство Турецкой Республики по данному вопросу», — говорится в сообщении АТОР.