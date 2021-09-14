Российским туристам разрешили въезд в Испанию. Но есть одно условие

Согласно норме, действующей на данный момент в Испании, российские туристы могут въезжать на территорию страны — в том случае, если они вакцинированы препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как только будут соблюдены «формальности, необходимые для одобрения вакцины «Спутник V» одной из этих организаций, граждане, прошедшие полный цикл вакцинации этой вакциной, также смогут въезжать на территорию Испании», сообщили в генконсульстве Италии в Москве. На сегодняшний день ни одна из российских вакцин одобрения не получила.

«Будем надеяться, что эта исключительная ситуация в скором времени закончится и взаимные туристические потоки между Испанией и Россией очень скоро восстановятся», — отметили в генконсульстве.

Напомним, накануне официальный Telegram-канал правительства РФ со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с пандемией сообщил, что с 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Также будут возобновлены полеты в Египет и Турцию из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.