Финляндия расширяет прием заявлений на визу. Но ограничения на въезд не отменят

Теперь люди, которые направляются в деловую поездку, а также те, у кого есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, выданная Финляндией на срок не менее двух лет, могут подать заявление на получение документа. Прием будут вести только по предварительной записи.

Ограничения на въезд в Финляндию сохраняются. Полученная виза не гарантирует, что человеку разрешат пересечь границу. Однако визы все-таки решили выдавать, чтобы снизить нагрузку на визовые центры, когда коронавирусные ограничения будут полностью сняты.

Напомним, Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии готовится к большому наплыву заявлений на визы от россиян, когда границы между странами будут полностью открыты. Прогнозируется, что количество заявок будет исчисляться в сотнях тысяч, рассказала руководитель отдела разрешений на въезд МИДа Сандры Хадзидакис.

Власти Финляндии дали ответ по открытию границ для туристов из России. Пока граница останется закрытой для российских туристов. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто выразил сожаление из-за происходящего и напомнил, что россияне — важная группа туристов для Суоми. Хаависто надеется, что ситуация в России улучшится. В связи с этим он отметил важность появления вакцины «Спутник V».