Вместо Альп в Петербург. Названы топовые направления для новогоднего туризма в России

Помимо Петербурга в топ вошли Сочи и Красная Поляна, пансионаты Подмосковья и экскурсии по Золотому кольцу. Бронирование на Новый год в городе уже открыто. Отмечается, что туристы планируют короткие поездки, хотя новогодние каникулы длятся 10-11 дней. В большинстве путешественники выбирают туры не на сам Новый год, а со 2 или 3 января.

Также по данным экспертов, лидером продаж на новогодние выходные уже стали российские курорты. На них приходится 41% туристов. При этом средний чек на новогодние туры по России составляет около 28 тысяч рублей, что вскоре станет сопоставимо с ценой авиабилетов.

Напомним, что Россия с 21 сентября возобновляет авиационное сообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Также власти Черногории ужесточили правила въезда для иностранных туристов. Приоритет отдали «иммунизации, а не введению повсеместного комендантского часа» — теперь для пересечения границы нужно пройти полный цикл вакцинации от коронавируса.

Помимо этого российская авиакомпания «Аэрофлот» начнет полеты в Доминикану с 1 октября. Рейсы будут выполняться три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям на маршруте Москва — Пунта-Кана. В самолете могут поместиться всего 316 человек, из них 264 — в экономклассе.