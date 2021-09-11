«Аэрофлот» возобновит полеты в Доминикану с 1 октября

Российская авиакомпания «Аэрофлот» начнет полеты в Доминикану с 1 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям на маршруте Москва — Пунта-Кана. В самолете могут поместиться всего 316 человек, из них 264 — в экономклассе. Билеты уже можно купить.
Напомним, Россия с 27 августа полностью сняла ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Это первые три страны, с которыми Россия полностью возобновила авиасообщение с начала введения коронавирусных ограничений.
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