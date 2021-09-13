В России увеличат количество рейсов на курорты Египта

В Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх увеличат количество рейсов в неделю с 15 до 25 рейсов на каждом маршруте. В некоторых пунктах в России, из которых разрешены международные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, количество рейсов вырастет до трех в неделю.

Напомним, что Россия с 21 сентября возобновляет авиационное сообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале правительства РФ со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Также власти Вьетнама планируют открыть курортный остров Фукуок для иностранных туристов. Посетить его смогут вакцинированные от коронавируса путешественники, в том числе «Спутником V», а также переболевшие.

Помимо этого, правительство Черногории ужесточило правила въезда для иностранных туристов. Приоритет отдали «иммунизации, а не введению повсеместного комендантского часа» — теперь для пересечения границы нужно пройти полный цикл вакцинации от коронавируса.