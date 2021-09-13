Вьетнам планирует открыть курортный остров Фукуок для иностранных туристов

Фукуок планируется открыть в октябре 2021 года, пробный период запуска международного туризма составит 6 месяцев. Остров в южной провинции Кьензянг станет первым местом, куда разрешат въезд иностранным туристам в рамках программы въезда по сертификатам вакцинации. Позже программа будет распространена на другие популярные туристические места, такие как бухта Халонг, города Хойан, Нячанг и Далат.

Въезд планируется разрешить при наличии сертификата о полной вакцинации от коронавируса, которая должна быть завершена не позднее чем за 14 дней до поездки и не ранее чем за год. Также подойдет справка о перенесенном в течение года заболевании. Всем прибывающим потребуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки.

Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом 27 января 2021 года. Перелеты должны были выполняться из Москвы в столицу Ханой два раза в неделю, однако этого так и не произошло. Туристов страна не принимает, она открыта только для граждан России, которые приезжают по рабочей визе. Россиянам для въезда во Вьетнам на срок до 15 дней не нужна виза. Но с момента предыдущего выезда из страны должно пройти более 30 дней.