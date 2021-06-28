Калининградская область готовится ввести ограничения для туристов

Как сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, правительство региона совместно с Роспотребнадзором готовит правила приема туристов в период пандемии. По его словам, готовящееся решение будет «взвешенным и необременительным». «Мы готовим правила для этой группы вместе с Роспотребнадзором. На неделе объявим», — написал Алиханов в своем Instagram в ответ на предложение подписчиков «отправлять всех туристов домой».

В июне в Калининградской области начали вновь ужесточать меры по противодействию распространению коронавируса. С 24 июня введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, в том числе и сектора гостеприимства и общепита. Эти меры должны снизить темп заболеваний. Это необходимо, так как в Калининградской области, как и во многих регионах страны, наблюдается рост заболеваний коронавирусом в течение последнего месяца. За последние сутки в регионе зарегистрировано 162 новых случая заражения.

Напомним, ранее стало известно, что три региона России вводят ограничения для невакцинированных от коронавируса туристов. Теперь от приезжающих в Краснодарский край, Карелию и Псковскую область потребуют ПЦР-тест или сертификат о прохождении вакцинации. Эксперты считают, что туристы уже привыкли к реальностям пандемии, поэтому новые правила для них не станут шоком.

Кроме того, теперь попасть в заведения общепита Москвы смогут только люди с антителами к коронавирусу. Наличие защиты подтверждается специальным QR-кодом. Оперштаб Москвы разъяснил, как будут работать коды для посещения ресторанов и мероприятий. И потребуются они не только жителям столицы.