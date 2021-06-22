В соответствии с новыми правилами, о которых рассказали «Собака.ru» в пресс-службе «Аэрофлота», увеличено количество питомцев, разрешенных к перевозке одним пассажиром с одного до трех животных. В салоне самолета в одной переноске можно провозить двух взрослых животных (старше шести месяцев) в случае, если их вес вместе с контейнером не превышает 8 килограмм.

Пассажирам и членам их семей, перевозящим два контейнера с животными в салоне, разрешено их размещение в центральном блоке кресел на широкофюзеляжных самолетах.

Пассажиру, перевозящему животное, дополнительно к норме бесплатного регистрируемого багажа, представлена возможность провоза коляски для животного и ее использование до посадки на борт. Услуга предоставляется с учетом инфраструктуры аэропортов маршрутной сети, если вес коляски не превышает 10 килограмм и размеры в сложенном состоянии не превышают в сумме трех измерений 203 сантиметров.

Время подачи запроса на перевозку питомцев сокращено до 6 часов. Ранее — не менее 24 часов до вылета.

Уточнены требования к контейнерам для обеспечения безопасной перевозки и защиты животного. В соответствии с новыми правилами, при регистрации проводится фотосъемка животного и клетки, на клетку крепится стикер с данными питомца и телефоном владельца.

Изменены требования к погрузке животных на борт самолета: введены дополнительные ограничения максимального времени нахождения контейнера на перроне, а также требования по использованию защиты клетки при транспортировке от непогоды. Выделены специальные места для обеспечения комфортного ожидания животного.

Сняты ограничения на перевозку собак брахицефальных пород: мопсов, боксеров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу.

Сокращен список потенциально опасных пород собак, которые запрещены к перевозке. Ранее список содержал 75 пород, после сокращения — 12.

Сейчас «Аэрофлот» запустил обновленный раздел на сайте, на котором путешественники могут найти простой и понятный алгоритм подготовки к перелету, исчерпывающую информацию и ответы на часто задаваемые вопросы. В перспективе авиакомпания запустит онлайн-сервис по бронированию и оплате перевозки животных. Пассажиры смогут делать это через личный кабинет на сайте «Аэрофлота» или в мобильном приложении. Также пассажиры смогут перед путешествием застраховать питомцев в рамках своей полетной страховки.