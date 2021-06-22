«Аэрофлот» внес изменения в правила перевозки животных. Теперь один пассажир может перевозить до трех хвостатых, а в одной переноске в салоне самолета может находиться до двух взрослых животных — в случае, если их вес вместе с контейнером не превышает 8 килограмм.
В соответствии с новыми правилами, о которых рассказали «Собака.ru» в пресс-службе «Аэрофлота», увеличено количество питомцев, разрешенных к перевозке одним пассажиром с одного до трех животных. В салоне самолета в одной переноске можно провозить двух взрослых животных (старше шести месяцев) в случае, если их вес вместе с контейнером не превышает 8 килограмм.
Пассажирам и членам их семей, перевозящим два контейнера с животными в салоне, разрешено их размещение в центральном блоке кресел на широкофюзеляжных самолетах.
Пассажиру, перевозящему животное, дополнительно к норме бесплатного регистрируемого багажа, представлена возможность провоза коляски для животного и ее использование до посадки на борт. Услуга предоставляется с учетом инфраструктуры аэропортов маршрутной сети, если вес коляски не превышает 10 килограмм и размеры в сложенном состоянии не превышают в сумме трех измерений 203 сантиметров.
Время подачи запроса на перевозку питомцев сокращено до 6 часов. Ранее — не менее 24 часов до вылета.
Уточнены требования к контейнерам для обеспечения безопасной перевозки и защиты животного. В соответствии с новыми правилами, при регистрации проводится фотосъемка животного и клетки, на клетку крепится стикер с данными питомца и телефоном владельца.
Изменены требования к погрузке животных на борт самолета: введены дополнительные ограничения максимального времени нахождения контейнера на перроне, а также требования по использованию защиты клетки при транспортировке от непогоды. Выделены специальные места для обеспечения комфортного ожидания животного.
Сняты ограничения на перевозку собак брахицефальных пород: мопсов, боксеров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу.
Сокращен список потенциально опасных пород собак, которые запрещены к перевозке. Ранее список содержал 75 пород, после сокращения — 12.
Сейчас «Аэрофлот» запустил обновленный раздел на сайте, на котором путешественники могут найти простой и понятный алгоритм подготовки к перелету, исчерпывающую информацию и ответы на часто задаваемые вопросы. В перспективе авиакомпания запустит онлайн-сервис по бронированию и оплате перевозки животных. Пассажиры смогут делать это через личный кабинет на сайте «Аэрофлота» или в мобильном приложении. Также пассажиры смогут перед путешествием застраховать питомцев в рамках своей полетной страховки.
Напомним, в октябре 2020 года стало известно о пострадавшей во время полета «Аэрофлотом» собаке. Животное получило увечия, находясь в сумке-перевозке в багажном отделении самолета — «вся клетка была в крови, как и морда собаки». Собака была приучена к перевозке, поэтому не могла причинить себе увечия из-за стресса. Также за сутки до перелета владельцы проконсультировались с ветеринаром для того, чтобы дать перед полетом собаке успокоительное, что и было сделано. «Аэрофлот» отказался взять на себя вину.
После инцидента «Аэрофлот» ввел новые правила перевозки животных. Тогда провозить их могли только совершеннолетние пассажиры и не более одного животного в одни руки. Также увеличивалась стоимость провоза питомцев как в салоне, так и в багажном отделении самолета. В это же время авиакомпания S7 увеличила число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных и разрешила животным летать на соседнем кресле с хозяином.
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