Ранее одновременно лететь в салоне могли только два животных, теперь число разрешенных к перевозке хвостатых увеличено до пяти. При этом на отдельном месте рядом с хозяином могут путешествовать не более двух питомцев, остальные размещаются под впереди стоящим креслом.

Перелет питомца на соседнем кресле нужно запланировать заранее и сразу оформить авиабилет на два места — на себя и на животное. Разрешение на такие полеты авиакомпания ввела в конце 2020 года. В салоне кошка или собака могут размещаться только в эконом-классе — на месте у окна рядом со своим хозяином.

В течение всего полета питомец должен оставаться внутри жесткого контейнера, не превышающего по параметрам 55х40х40 сантиметров. Контейнер закрепляется на кресле специальными ремнями безопасности — именно поэтому исключается перевозка в мягких переносках. Вес животного с учетом контейнера не должен превышать 23 килограмма.

Еще один вариант перелета животного в салоне — под впереди стоящим креслом. В таком случае питомец весом не более 10 килограммов размещается в контейнере высотой до 20 сантиметров или мягкой закрывающейся сумке-переноске не больше 55×40×25 сантиметров.

«Мы разрешили перевозку животных на соседнем кресле в декабре прошлого года и отмечаем высокий спрос на новый сервис. Только с начала года услугой перелета на отдельном месте воспользовалось более 400 путешественников — конечно, в полете хочется быть рядом с питомцем. Мы внимательно относимся к обратной связи от пассажиров, поэтому теперь в салоне самолетов S7 Airlines могут одновременно лететь до пяти животных. При этом все правила размещения любимцев, которые учитывают строгие требования безопасности полетов и интересы всех пассажиров на борту, сохраняются», — говорит директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина.