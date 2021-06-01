Россия продлевает ограничение полетов в Турцию и восстанавливает рейсы в Лондон

Ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах продлевается до 21 июня.

Регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией в связи с улучшением эпидемиологической обстановки возобновляется со 2 июня. Рейсы по маршруту Москва-Лондон будут летать три раза в неделю на взаимной основе.

С 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с Австрией (Москва-Вена — два раза в неделю), Венгрией (Москва-Будапешт — два раза в неделю), Ливаном (Москва-Бейрут — один раз в неделю), Люксембургом (Москва-Люксембург — один раз в неделю), Маврикием (Москва-Порт-Луи — два раза в неделю), Марокко (Москва-Рабат — два раза в неделю) и Хорватией (Москва-Загреб — два раза в неделю).

С 10 июня возобновляется чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва-Тирана один раз в неделю.

Напомним, авиасообщение между Великобританией и Россией было приостановлено с 22 декабря 2020 года из-за распространения «британского» штамма коронавируса. Авиасообщение с Танзанией было также приостановлено с 15 апреля, снять запрет на перелеты должны были сегодня, 1 июня. Еще в середине мая «Аэрофлот» убрал из продажи почти все билеты на рейсы в Турцию, запланированные на июнь 2021 года. Авиакомпания оставила в расписании только два перелета в неделю.