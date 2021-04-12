Россия прекращает полеты в Турцию с 15 апреля

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, запрет будет действовать полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Будут отменены чартерные рейсы, регулярное авиасообщение между Россией и Турцией будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Для граждан, которые оказались в Турции, будет возможность как продолжить отдых, так и вылететь вывозными рейсами.

Помимо приостановки авиасообщения с Турцией, принято решение прекратить полеты в Танзанию — они будут возобновлены в том случае, если ситуация с коронавирусом и в той, и в другой стране стабилизуется. Туроператорам также рекомендовано приостановить продажу туров в Турцию, туристам, купившим путевку до 1 июня, обменять направление отдыха.

Как отметили в Роспотребнадзоре, самые высокие цифры заболеваемости из всех 30 стран, с которыми у России было открыто авиасообщение — в Турции. Кроме того, возвращающиеся оттуда россияне завозят «самые разные мутировавшие штаммы». Ежедневное количество новых случаев заражения в стране с начала марта увеличилось в пять раз. 9 апреля зарегистрирован 55 791 случай заболевания — это рекорд за все время с начала пандемии.