«Аэрофлот» отменил запланированные на июнь рейсы в Турцию

«Планирование путешествий — это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперед. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами», — приводит ТАСС заявление официального представителя «Аэрофлота» Михаила Демина.

По словам представителя авиакомпании, в случае принятия решения о восстановлении авиасообщения между Россией и Турцией «Аэрофлот» готов пересмотреть расписание, при необходимости увеличить количество рейсов и открыть продажи. «Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства», — добавил Демин.

Авиасообщение между Россией и Турцией приостановлено с 15 апреля по 1 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом. 17 мая РИА «Новости» со ссылкой на источника в туротрасли сообщило о решении правительства продлить приостановку полетов до 30 июня, однако позже оперштаб эту информацию не подтвердил.