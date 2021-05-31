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Евросоюз изменит правила выдачи шенгенских виз

Евросоюз готовится изменить правила выдачи шенгенских виз. Это необходимо в целях борьбы с незаконной миграцией.

  • MDart10 / Shutterstock.com

Документы при подаче заявлений на краткосрочную шенгенскую визу теперь будут проверять тщательнее. Для борьбы с незаконной миграцией Визовую информационную систему (VIS) расширят за счет внесения новых данных. Внесение изменений в систему уже согласовал совет ЕС. Планируется, что они вступят в силу в 2022 году.

Как пишет Ассоциация туроператоров России, в VIS будет включаться не только информация о краткосрочных визах, как это есть сейчас, но и о долгосрочных визах и ВНЖ, поскольку эти документы разрешают свободное передвижение по Шенгенской зоне. Вот что изменится помимо этого:

  • Анкетные данные заявителей будут проверять через базы данных безопасности и миграции.
  • В VIS будет включена отсканированная страница с биографическими данными владельца визы, взятая из его заграничного паспорта или другого официального проездного документа для зарубежных поездок.
  • Также при подаче заявления на визу потребуется цифровая фотография — в том числе для детей в возрасте до 6 лет. Бумажная фотография станет только дополнением к заявке.
  • Возрастной ценз для детей, которым необходимо сдавать отпечатки пальцев, будет снижен с 12 до 6 лет.
  • Максимальный возрастной ценз для дактилоскопии составит 75 лет.
  • Без изменений остается период хранения биометрических данных заявителей в системе VIS — он составит 59 месяцев с момента подачи предыдущего заявления на визу, во время которого брались отпечатки пальцев.

Напомним, глава Евросовета и председатель Еврокомиссии анонсировали восстановление свободного перемещения внутри ЕС. Ограничения будут сняты уже летом 2021 года. Также Еврокомиссия определилась с содержанием и функциями «зеленого паспорта» — сертификата вакцинации от коронавируса. С его помощью можно будет передвигаться по странам Евросоюза без ограничений, связанных с пандемией.

Кроме того, рранее стало известно, что получившим две дозы вакцины от коронавируса иностранным туристам планируют разрешить въезд в страны Евросоюза. Соответствующий законопроект одобрили постоянные представители стран ЕС в Брюсселе.

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