Свободное перемещение внутри Евросоюза будет восстановлено летом 2021 года

«Сегодня лидеры 27 стран ЕС примут общий подход по восстановлению путешествий к середине июня», — сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, задачей властей должно стать упрощение путешествий внутри Евросоюза.

По словам председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, «безопасно открыться» европейские страны смогут в том случае, если темпы вакцинации останутся на прежнем уровне. «Мы достигли прогресса в восстановлении свободы перемещения. Граждане смогут использовать признанные всеми странами сертификаты», — отметила она.

Напомним, ранее стало известно, что получившим две дозы вакцины от коронавируса иностранным туристам планируют разрешить въезд в страны Евросоюза. Соответствующий законопроект одобрили постоянные представители стран ЕС в Брюсселе.

Также Еврокомиссия определилась с содержанием и функциями «зеленого паспорта» — сертификата вакцинации от коронавируса. С его помощью можно будет передвигаться по странам Евросоюза без ограничений, связанных с пандемией.