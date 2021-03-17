Как пишет Financial Times, паспорт вакцинации будет выдаваться бесплатно, а его содержимое должно быть представлено на двух языках — английском и языке выдавшей его страны. Внутри должен быть штрихкод для цифрового формата, дата и место вакцинации, тип препарата и прочая подобная информация. Бумажная версия необязательно должна быть зеленого цвета.

Сертификаты разделят на три типа — для привитых, тех, кто уже переболел, а также для людей с отрицательным тестом на коронавирус. При этом документ «не должен стать условием для свободы передвижения» и «быть истолкован как обязательство или право на вакцинацию» — люди, которые не смогли или не захотели вакцинироваться, должны иметь ту же свободу передвижения.

Отмечается, что въезд по паспорту вакцинации будет доступен только в ту страну, которая признала использование определенной вакцины. Это касается «Спутника V» и въезда вакцинированных граждан в страны, которые одобрили ее применение.

Напомним, в феврале 2020 года главы государств и правительств стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты вакцинации. Чтобы создать технические условия для их реализации, Еврокомиссии потребуется около трех месяцев. Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о том, что в стране не будут вводить «ковид-паспорта». По ее мнению, для россиян они могут стать «красной книжечкой со штампами», с которой «гражданин получит дополнительные возможности».