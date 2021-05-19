Получившим две дозы вакцины от COVID-19 туристам планируют разрешить въезд в страны Евросоюза

Как пишет Bloomberg, законопроектом предполагается разрешить гражданам третьих стран въезд на территорию Евросоюза — в случае, если они получили две дозы вакцин, которые одобрило европейское агентство лекарственных средств (EMA). Подтвердить прививку должны сертификаты. При этом у стран останется право принимать и туристов, которые вакцинировались другими препаратами — но они должны быть одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения.

После получения второй дозы вакцины к моменту пересечения границы должно пройти по меньшей мере 14 дней. В случае полной вакцинации пересечь границу можно будет без тестов и карантина. Тем, у кого прививки нет, въезд будет разрешен при наличии теста.

На сегодняшний день ни одна из российских вакцин пока не получила одобрения ни в Евросоюзе, ни в ВОЗ. Ближе других к этому статусу «Спутник V» — EMA и ВОЗ официально проверяют вакцину.