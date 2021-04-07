COVID-сертификаты на Госуслугах можно будет привязать к загранпаспорту. Это сделает их подходящими для поездок за рубеж

Сейчас россияне могут получить сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса на портале Госуслуг. Однако его оформят на российский паспорт — поэтому документ будет недействителен для поездок за рубеж. Для того, чтобы COVID-сертификаты смогли быть представлены туристом из России в любой стране мира, в ближайшее время их начнут привязывать к заграничному паспорту.
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Фото: Shutterstock.com
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы Минцифры Олега Качанова, новый сертификат вакцинации на Госуслугах, который подойдет для поездок за рубеж, будет в формате QR-кода — его сформируют с указанием сведения загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете.
Правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются — и правительство России работают над тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с Госуслуг для поездок за границу. «В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались данные российского паспорта. После завершения тестирования при указании пользователем в профиле на портале данных заграничного паспорта сертификаты автоматически будут обновлены», — добавил замглавы Минцифры.
В настоящее время сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса переводится на английский автоматически — транслитерация согласована с Минздравом и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта.
Напомним, в феврале 2020 года главы государств и правительств стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты вакцинации — и вот какими они будут. Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко также заявляла, что в России не будут вводить «ковид-паспорта». По ее мнению, для россиян они могут стать «красной книжечкой со штампами», с которой «гражданин получит дополнительные возможности».
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