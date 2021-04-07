COVID-сертификаты на Госуслугах можно будет привязать к загранпаспорту. Это сделает их подходящими для поездок за рубеж

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы Минцифры Олега Качанова, новый сертификат вакцинации на Госуслугах, который подойдет для поездок за рубеж, будет в формате QR-кода — его сформируют с указанием сведения загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете.

Правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются — и правительство России работают над тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с Госуслуг для поездок за границу. «В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались данные российского паспорта. После завершения тестирования при указании пользователем в профиле на портале данных заграничного паспорта сертификаты автоматически будут обновлены», — добавил замглавы Минцифры.

В настоящее время сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса переводится на английский автоматически — транслитерация согласована с Минздравом и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта.

Напомним, в феврале 2020 года главы государств и правительств стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты вакцинации — и вот какими они будут. Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко также заявляла, что в России не будут вводить «ковид-паспорта». По ее мнению, для россиян они могут стать «красной книжечкой со штампами», с которой «гражданин получит дополнительные возможности».