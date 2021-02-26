Лидеры ЕС согласились с необходимостью введения электронных сертификатов вакцинации

«Важным пунктом было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое. Еврокомиссия нуждается примерно в трех месяцах, чтобы создать соответствующие технические условия. Есть надежда, что до лета это будет готово. Некоторые указали на то, что введение сертификатов не стоит на повестке дня из-за небольшого числа привитых, но нужно подготовиться к этому», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

По словам Меркель, первые сертификаты вакцинации разработают страны-члены ЕС, затем Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах Евросоюза. Такие действия сделают поездки внутри ЕС возможными, а также станут основанием для въезда в ЕС туристов из третьих стран.

Одновременно с заявлением канцлера Германии глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что страны ЕС пока не договорились о том, когда такие сертификаты начнут действовать, а также для каких целей. «Сегодня вопросы сертификатов обсуждались очень подробно. После многочасовых переговоров мы сумели сделать шаг вперед к большему взаимопониманию по этому вопросу. Но это не означает, что все вопросы были урегулированы, над этим еще предстоит поработать», — сказал он.

Напомним, в конце января председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что в стране не будут вводить «ковид-паспорта». По ее мнению, для россиян они могут стать «красной книжечкой со штампами», с которой «гражданин получит дополнительные возможности».