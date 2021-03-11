Испания планирует открыть границы для иностранных туристов. Но есть одно но

По словам министра туризма Испании Марии Рейес Марото, въезд привитых от коронавируса туристов могут разрешить с 19 мая — сейчас власти страны работают над тем, чтобы быстрее создать паспорт вакцинации, и он будет цифровым.

Напомним, ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявила, что власти планируют открыть границы для туристов с 14 мая 2021 года — в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация. Полное открытие границ для Евросоюза и туристов из тех стран, где вакцинация от коронавируса проводится активно, возможно уже в апреле.

В конце февраля главы государств и правительств стран Евросоюза согласились с тем, что необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации. Это упростит передвижения людей по Европе. Разработать их планируют к лету 2021 года.