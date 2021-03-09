О том, что Греция может открыть границы для туристов с 14 мая, заявил министр туризма страны Харис Теохарис, выступая на международной туристической выставке ITB 2021. Речь идет не только о странах Евросоюза — попасть в Грецию смогут в том числе туристы из России, Беларуси и Украины. При принятии решения об открытии границ будет учитываться эпидемиологическая ситуация.

Полное открытие границ для Евросоюза и туристов из тех стран, где вакцинация от коронавируса проводится активно, возможно уже в апреле.

Напомним, в сентябре 2020 года Греция на две недели открыла границы для россиян. Но уехать успели не все — решение было действительно две недели и имело ограничение по числу въезжающих. Впоследствии такая мера неоднократно повторялась, в том числе и сейчас — 8 по 22 марта в страну смогут попасть максимум 1000 россиян, до 500 человек в неделю.