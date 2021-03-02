Евросоюз планирует разработать сертификаты вакцинации от коронавируса к лету 2021 года

«Предложение об этом будет сделано в течение марта, чтобы облегчить свободное перемещение в Европейском союзе. Что касается применения сертификата, он может быть использован не только для того, чтобы подтвердить вакцинацию, но также результаты тестов или выздоровление», — приводит «Интерфакс. Туризм» заявление официального представителя Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Договоренность государств-членов ЕС о требованиях к сертификату уже имеются — осталось скоординировать механизм взаимного признания систем. Однако детали пока не уточняются — в частности, будет ли сертификат освобождать туристов от карантина после прибытия в другую страну. Известно, что документ предполагается разработать в бумажном и цифровом форматах при усиленной защите персональных данных обладателей документа.

«Я не думаю, что уже пришел момент рассматривать детали этого предложения, которое на самой начальной стадии, мы будем вас информировать в дальнейшем, как только сможем», — отметил руководитель службы официальных представителей ЕС Эрик Мамер. В масштабе Евросоюза, по его словам, «речь идет о разработке ничего иного, кроме практического средства, позволяющего облегчить свободу передвижения внутри ЕС» в профессиональных или туристических целях на базе имеющихся медицинских данных.

Напомним, в конце февраля главы государств и правительств стран Евросоюза согласились с тем, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации. Тогда сообщалось, чтобы создать технические условия для их реализации, Еврокомиссии потребуется около трех месяцев. Первые документы разработают страны-члены ЕС, затем Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах Евросоюза.