Финляндия закроет один из пунктов пропуска на границе с Россией до 25 февраля

Напомним, Финляндия ужесточила контроль на границе с Россией. Потребуют не только тест на COVID-19, но и письменное свидетельство о состоянии здоровья.

С 27 января Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Рейсы из Петербурга в Хельсинки будут совершаться 2 раза в неделю. О намерениях возобновить полеты ранее объявила финская авиакомпания Finnair. На сайте перевозчика уже можно найти билеты на рейсы начиная от 28 января.