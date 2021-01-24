Финляндия закроет один из пунктов пропуска на границе с Россией до 25 февраля

Финляндия почти на месяц закрывает пропускной пункт Иматра на границе с Россией для пассажирского движения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МВД Финляндии Мария Охисало.
Ограничения будут действовать с 27 января по 25 февраля. Как рассказала министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало, эти меры связаны с новыми, более заразными штаммами коронавируса. «Наша цель — сократить трафик на границах, чтобы можно было проверить всех, кто пересекает границу», — уточнила она.
Добавим, что ранее в МВД заявили, что Финляндия не собирается открывать свои границы для российских туристов, несмотря на возобновление авиасообщения между республикой и РФ.
Напомним, Финляндия ужесточила контроль на границе с Россией. Потребуют не только тест на COVID-19, но и письменное свидетельство о состоянии здоровья.
С 27 января Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Рейсы из Петербурга в Хельсинки будут совершаться 2 раза в неделю. О намерениях возобновить полеты ранее объявила финская авиакомпания Finnair. На сайте перевозчика уже можно найти билеты на рейсы начиная от 28 января.
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