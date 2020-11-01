За курортный сезон-2020 в Турции 326 туристов из России заразились коронавирусом, при этом 11 человек умерли. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал посол России в Турции Алексей Ерхов.
В Турции за курортный сезон умерли 11 россиян из-за коронавируса
Как сообщил Ерхов, сейчас в «больницах находится 31 человек, изолированно по месту отдыха 87 человек». «К сожалению, имеются и летальные случаи. Их 11. Конечно, это печально. Но надо понимать, что всё это — на более чем миллион российских граждан, посетивших курорты Турции с начала августа этого года, когда было возобновлено авиасообщение», — добавил он.
Он также считает, что приведенная им данные говорят о том, что «турецкие власти принимают достаточно действенные меры по профилактике пандемии и охране здоровья зарубежных туристов». Всего с начала 2020 года в Турции побывало около 1,5 млн российских туристов. С января по август страну посетили 772,7 тысяч граждан РФ – это на 84% меньше, чем в аналогичный период 2019 года (4,8 млн).
Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда.
С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. С 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия в четвертый раз не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.
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