В Турции за курортный сезон умерли 11 россиян из-за коронавируса

Как сообщил Ерхов, сейчас в «больницах находится 31 человек, изолированно по месту отдыха 87 человек». «К сожалению, имеются и летальные случаи. Их 11. Конечно, это печально. Но надо понимать, что всё это — на более чем миллион российских граждан, посетивших курорты Турции с начала августа этого года, когда было возобновлено авиасообщение», — добавил он.

Он также считает, что приведенная им данные говорят о том, что «турецкие власти принимают достаточно действенные меры по профилактике пандемии и охране здоровья зарубежных туристов». Всего с начала 2020 года в Турции побывало около 1,5 млн российских туристов. С января по август страну посетили 772,7 тысяч граждан РФ – это на 84% меньше, чем в аналогичный период 2019 года (4,8 млн).