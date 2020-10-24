Оперштаб не намерен рекомендовать вновь закрывать российские границы из-за коронавируса

«Подтверждаю, что оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», — сообщил собеседник агентства. При этом ранее источники ТАСС подтвердили, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России не будет предлагать вариант повторного закрытия страны, тем не менее в пятницу обсуждалась возможность сокращения количества рейсов в Турцию.