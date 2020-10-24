Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не собирается давать рекомендации по повторному закрытию российских границ с другими странами, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя штаба.
Оперштаб не намерен рекомендовать вновь закрывать российские границы из-за коронавируса
«Подтверждаю, что оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», — сообщил собеседник агентства. При этом ранее источники ТАСС подтвердили, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России не будет предлагать вариант повторного закрытия страны, тем не менее в пятницу обсуждалась возможность сокращения количества рейсов в Турцию.
Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда.
С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. С 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия в четвертый раз не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.
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