Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами

Тажке с 27 сентября можно будет отправиться в Южную Корею. Рейсы в Сеул будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю, добавили в оперштабе. Добавим, что Южная Корея не закрывала границы из-за пандемии, но сократила число авиарейсов из-за падения спроса и ограничений на полеты.