С 21 сентября Россия открывает авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами
Как рассказали в штабе, по итогам заседания было решено с понедельника возобновить международные перелеты с Казахстаном (город Нур-Султан), Киргизией (город Бишкек) и Белоруссией (город Минск). «Рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю», — говорится в сообщении.
Тажке с 27 сентября можно будет отправиться в Южную Корею. Рейсы в Сеул будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю, добавили в оперштабе. Добавим, что Южная Корея не закрывала границы из-за пандемии, но сократила число авиарейсов из-за падения спроса и ограничений на полеты.
Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия в четвертый раз не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.
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