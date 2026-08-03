ФАС возбудила дело против Apple за «дискриминацию отечественных разработчиков»

В начале июля ФАС вынесла Apple предупреждение и пригрозила компании штрафом до 4 млрд рублей. Поводом стало то, что на устройствах с iOS российские поисковые системы не установлены по умолчанию — пользователям приходится вручную менять настройки, чтобы сделать их основными. По мнению ведомства, это «создает дискриминационные условия для отечественных разработчиков и приводит к ущемлению прав и интересов неопределенного круга потребителей». Кроме того, претензии ФАС связаны с тем, что Apple не исполнила требования закона о предустановке национального мессенджера «Макс».

Устранить все выявленные нарушения компания должна была до 15 июля, однако не сделала этого. При этом по данным ведомства, Apple сообщила, что с 27 июля в обновленной версии ее ПО доступна возможность предустановки российской поисковой системы.

Приложение мессенджера «Макс» пропало из App Store в начале июля. Свое решение Apple объяснила соблюдением санкций. Позже, 25 июля, из App Store удалили и другие приложения VK — в том числе «ВКонтакте» и «Одноклассники». Евросоюз ввел санкции против российского разработчика 13 июля. Три дня спустя приложения VK удалили из Google Play.